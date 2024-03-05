В Германии судят «кельтского друида» за разжигание ненависти

Пенсионера из Германии, называющего себя кельтским друидом, взяли под стражу и судят за разжигание ненависти. Об этом сообщается в Telegram-канале издания "Bild на русском".

В материале уточняется, что речь идет о 73-летнем Карле Бергарде Б. По информации журналистов, мужчина находится под стражей с октября прошлого года.

"Его арест в домике на территории для кемпинга был проведен в условиях повышенной секретности, так как преступник склонен к самовооружению — например, он переделал баллоны с пропаном во взрывные устройства", — говорится в публикации.

Авторы статьи добавили, что в прошлом задержанный проживал в городе Шветцингене. Населенный пункт расположен на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Здесь мужчина работал страховым агентом, а позже вышел на пенсию и объявил себя друидом. Тогда же он взял себе псевдоним Burgos von Buchonia. При этом в 2021 году Карл Бергард Б. уже оказывался на скамье подсудимых по делу о подстрекательстве к мятежу. В рамках своей деятельности он, в том числе публиковал посты в социальной сети "ВКонтакте".

Здесь мужчина выкладывал записи с призывами к расправам над евреями и пытался разжечь ненависть к беженцам. В результате пенсионера приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. Однако, несмотря на испытательный срок, самозваный друид нарушил все предписанные ему ограничения.