В Литве пожаловались на невыполнение деклараций саммита НАТО

Страны НАТО выполнили не все декларации, принятые на саммите в Вильнюсе, это ставит под угрозу безопасность Прибалтики. На это в ходе выступления в Польше пожаловался президент Литвы Гитанас Науседа, передает The Baltic Times.

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«Мы должны как можно скорее начать внедрение ротационной системы противовоздушной обороны (...) декларации служат сдерживающим фактором только тогда, когда они практически реализуются (...) Нам еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить надежный эффект сдерживания», — заявил политик.

Он добавил, что важность противовоздушной обороны для национальной безопасности страны продемонстрировал опыт конфликта на Украине.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоялся в июне 2023 года. По итогам встречи страны альянса приняли декларации, в которых описывались шаги по совершенствованию контуров безопасности военно-политического блока и меры по углубления военного сотрудничества с Украиной.

Ранее Науседа рассказал о необходимости ограничения прав белорусских граждан в Литве. По его словам, белорусы часто демонстрируют нелояльность прибалтийской республике.