Европа ищет новые способы оказания Украине помощи

Европейские страны обсуждают новые способы оказания помощи Украине, в том числе без направления Киеву боевых частей. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, передает ТАСС.

Он отметил, что Прага выступает за поиск новых способов помощи Украине.

«Включая продолжающуюся дискуссию о возможном присутствии на Украине разными способами и разными формами. Думаю, что дебаты уже начались», — сказал Павел на пресс-конференции после переговоров с находящимся в республике с визитом главой Франции Эммануэлем Макроном.

Он пояснил, что имеет в виду способы, которые не предполагают направления боевых частей на Украину, поскольку «этим действительно можно пересечь воображаемую "красную линию"».

По словам президента Чехии, обсуждаются формы ассистирования, в том числе рассматривается вариант направления в Киев тренировочной миссии, которая обучала бы солдат ВСУ.