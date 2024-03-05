Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр дважды назвала выход ВСУ из Авдеевки в ДНР освобождением.

«К примеру, давайте Авдеевку возьмём — освобождение Авдеевки», — приводит РИА Новости её слова в эфире Radio NV.

Маляр подчеркнула, что на Западе публиковались разные мнения об этом событии.

Ведущий попытался поправить гостя эфира.

«Освобож… Я имею в виду выход», — сказала Маляр.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на бойцов ВСУ сообщила, что отступление украинской армии из Авдеевки в ДНР было хаотичным и неорганизованным.