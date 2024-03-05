Суд взыскал в доход РФ имущество Коломойского

Кошехабльский районный суд (Адыгея) взыскал в доход РФ имущество украинского олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом пишет объединенная пресс-служба судов региона в официальном Telegram-канале.

В пресс–службе пояснили, что во вторник, 5 марта, инстанция рассмотрела материалы административного дела по иску заместителя генерального прокурора РФ Игоря Краснова к Коломойскому и связанным с ним лицами.

В документе шла речь о требовании запретить деятельность принадлежащего украинским бизнесменам объединения на территории государства. При этом причиной для данного иска послужило участие организации в экстремистской деятельности и финансировании ВСУ.

«Решением суда запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский И. В., Шитов П. Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации — Великобритания) в связи с осуществлением экстремистской деятельности», — пояснили в пресс-службе.

Также суд постановил взыскать в доход государства 100% долей в уставных капиталах двух связанных с олигархом компаний стоимостью более 5,1 млрд рублей. Это касается ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», ежегодная выручка которых составляет 1,7 млрд рублей.

«Из незаконного владения ответчиков изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м.), а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5573 га)», — отметили юристы.

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В пресс-службе уточнили, что конфискованные сельскохозяйственные объекты, стоимость которых превышает 6 млрд рублей, расположены на территории Московской, Владимирской, Смоленской областей.

*Внесен в России в реестр террористов и экстремистов.