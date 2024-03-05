Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие Евросоюзом замороженных российских активов может ослабить Европу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом. По словам Макрона, использование конфискованных российских активов противоречит международному праву, а дискуссия вокруг этого может привести к ослаблению Евросоюза.

«Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца», — заявил он.

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Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия готовит представить способ использования замороженных активов России.