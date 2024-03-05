Ведущий CNN допустил неловкую ошибку в передаче о Трампе

Ведущий CNN Джейк Таппер перепутал эрекцию с мятежом, комментируя решение Верховного суда США в отношении 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет консервативный портал The Western Journal.

Накануне Верховный суд США отменил постановление Верховного суда штата Колорадо, дисквалифицировавшее Трампа на том основании, что он участвовал в «мятеже», когда оспаривал результаты выборов 2020 года.

«Они [судьи] ведь сказали, что Трамп участвовал в эрекции, простите, мятеже», — заметил комментатор.

Таппер признался, что перед передачей встал в пять утра, чтобы подготовиться к участию в шоу Кейси Хант. Он добавил, что очень устал.

Напомним, что ранее подобную оговорку допустила демократ Прамила Джаяпал. Она сказала, что экс-президент США провоцировал «эрекцию» (erection) вместо «бунта» (insurrection).

Кроме того, заметили журналисты, подобную «развратную ошибку» допустили ведущий CNN Джон Берман, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и конгрессмен Адам Шифф.