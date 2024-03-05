МИД Венгрии назвал причину отказа Зеленскому во встрече с Орбаном

Будапешт отказал Владимиру Зеленскому во встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, рассказал глава МИД республики Петер Сийярто. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава ведомства напомнил, что встретился в Ужгороде с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой и руководителем офиса Зеленского Андрея Ермака.

На встрече, отметил Сийярто, он донес до украинских чиновников, что Будапешт ожидает возвращения венгерскому нацменьшинству в Закарпатье тех прав, которыми оно располагало до 2015 года.

«Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья», — пояснил министр.

Глава МИД подчеркнул, что ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержал никакого прогресса в этой сфере. Он добавил, что до тех пор, пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены.