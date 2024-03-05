В МИД Абхазии оценили возможность войны с Грузией

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что в Сухуме не хотят конфликта с Грузией, но рассматривают разные сценарии на случай возвращения в регион грузинских радикалов, поддерживающих ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ардзинба рассказал агентству, что Абхазии регулярно приходят «различные сигналы» от грузинских властей, а Владимир Зеленский ранее высказывался в поддержку Грузии.

«Мы не хотим войны. Мы надеемся и на то, что грузинская сторона войны не хочет», - подчеркнул министр.

Он добавил, что на стороне Украины сейчас выступают «различные бандитские радикальные формирования», в состав которых входят грузины.

«В случае их возвращения могут быть разные сценарии», - заключил Ардзинба.

Ранее Ардзинба заявлял, что угроза конфликта между Абхазией и Грузией будет оставаться высокой, пока стороны не подпишут соглашение о неприменении силы. Министр отмечал, что Грузия закупает все больше беспилотников, углубляет контакты с НАТО и проводит совместные учения с США.