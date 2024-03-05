Правительство Украины выделило рекордные 1,82 миллиарда гривен (более 52 миллионов долларов) для строительства укреплений в Сумской области. Об этом со ссылкой на парламентскую газету «Голос Украины» пишет РИА Новости.

По данным издания, выделенная сумма в 20 раз превышает прошлогодний объем средств на эти цели.

«Департамент капитального строительства областной военной администрации подписал контракты с исполнителями работ на общую сумму около 2 миллиардов гривен (более 52 миллионов долларов)», - отмечается в статье.

При этом в 2023 году на обустройство фортификационных сооружений в Сумской области было выделено 108 миллионов гривен.

Ранее обозреватели The New York Times, проанализировав спутниковые снимки, обратили внимание на «удивительно слабую» оборону Вооруженных сил Украины к западу от Авдеевки. По данным аналитиков, командование ВСУ обладало значительным резервом времени для создания укрепленной линии обороны за пределами города, но создало лишь «элементарные земляные укрепления».

Западные эксперты полагают, что после освобождения Авдеевки Киев в ближайшие месяцы может потерять несколько крупных населенных пунктов, в том числе, Харьков и Одессу.