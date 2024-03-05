СМИ: Финляндия намерена высылать мигрантов в Россию без всяких обоснований

Правительство Финляндии намерено принять закон, согласно которому просителей убежища можно будет немедленно отправлять обратно в Россию на границе без каких-либо обоснований.

Об этом сообщает FAZ.

В МВД Финляндии заявили, что планируемый закон будет подготовлен для «самых серьёзных ситуаций».

Депутат парламента Пекка Товери пояснил, что в будущем планируется принимать заявления о предоставлении убежища только на официальных пограничных пунктах.

Ранее правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля.