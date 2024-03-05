Еще один метеорологический зонд упал на территории Польши

RMF FM: ещё один метеорологический зонд упал на территории Польши
Метеорологический зонд упал на территории местности Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши.
Об этом информирует радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, это уже третий подобный случай в стране за последние 48 часов.
Как утверждается в публикации, на зонде обнаружили надписи на кириллице.
4 марта сообщалось, что неизвестный предмет, который упал на севере Польши, по предварительным данным, являлся метеорологическим зондом.