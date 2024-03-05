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RMF FM: ещё один метеорологический зонд упал на территории Польши

Метеорологический зонд упал на территории местности Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши.

Еще один метеорологический зонд упал на территории Польши
© Wikipedia Commons

Об этом информирует радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, это уже третий подобный случай в стране за последние 48 часов.

Как утверждается в публикации, на зонде обнаружили надписи на кириллице.

4 марта сообщалось, что неизвестный предмет, который упал на севере Польши, по предварительным данным, являлся метеорологическим зондом.

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