Еще один метеорологический зонд упал на территории Польши

Метеорологический зонд упал на территории местности Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши.

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Об этом информирует радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, это уже третий подобный случай в стране за последние 48 часов.

Как утверждается в публикации, на зонде обнаружили надписи на кириллице.