Мишель Обама прокомментировала слухи о выдвижении на пост президента США

Жена экс-президента США Барака Обамы Мишель не будет выдвигаться на пост президента в 2024 году. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в ее офисе.

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Барак Обама ранее сказал, что полностью поддерживает избирательную кампанию действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Однако в обществе демократов неоднократно обсуждали возможность замены Байдена на Мишель Обаму.

— Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, что она не будет баллотироваться в президенты. Госпожа Обама поддерживает избирательную кампанию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, — следует из заявления офиса Обамы, опубликованного телеканалом NBC News.