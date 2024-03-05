Мишель Обама прокомментировала слухи о выдвижении на пост президента США
Жена экс-президента США Барака Обамы Мишель не будет выдвигаться на пост президента в 2024 году. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в ее офисе.
Барак Обама ранее сказал, что полностью поддерживает избирательную кампанию действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Однако в обществе демократов неоднократно обсуждали возможность замены Байдена на Мишель Обаму.
— Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, что она не будет баллотироваться в президенты. Госпожа Обама поддерживает избирательную кампанию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, — следует из заявления офиса Обамы, опубликованного телеканалом NBC News.
Недавно бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на грядущих выборах закончит конфликт на Украине в кратчайшие сроки. В свою очередь Барак Обама призвал действующего главу государства Джо Байдена усилить предвыборную кампанию, поскольку боится, что Трамп снова вернется к власти.
Трамп также заявил, что хочет наладить отношения с Россией из-за ядерного потенциала страны. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, возможна ли дружба между двумя государствами, если Трамп займет кресло президента.