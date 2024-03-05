Премьер Венгрии заявил о конце гегемонии Запада

Орбан заявил, что гегемония Запада подошла к концу
Гегемония Запада подошла к концу, идет формирование нового мирового порядка. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в МИД на ежегодном совещании венгерских послов.
Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, Орбан отметил, что "гегемония Запада подошла к концу и сегодня это уже никто не оспаривает".
"Зарождается новый мировой порядок, и ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать", - предупредил он венгерских послов, работающих за рубежом.
По словам пресс-секретаря, премьер-министр обратил внимание на попытки ряда политических сил разделить мировую экономику "на геополитические блоки" и оказать давление на те государства, в том числе Венгрию, которые занимают суверенную позицию по этому вопросу.
"В составе блока очень мало места для маневра, поэтому в интересах Венгрии - быть членом Европейского союза и НАТО, но не быть частью блока. По этой причине мы будем укреплять наши альянсы с другими суверенными государствами", - процитировал Хаваши главу правительства.
Как сообщило информационное агентство MTI, Орбан также заявил на совещании в МИД, что задача послов заключается в том, чтобы, опираясь на экономические факты, демонстрировать всему миру успехи Венгрии, а не концентрировать внимание на возможных политических разногласиях с другими странами.