Каллас проиллюстрировала, что "не ест русских на завтрак"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фотографию своего завтрака в ответ на статью Politico, в которой отмечалось, что Каллас не получит руководящий пост в ЕС, так как она «ест русских на завтрак». Фото появилось на ее странице в соцсети X.

Соцсети

В статье, о которой идет речь, рассказали, что Каллас прочат место испанца Жозепа Борреля, покидающего пост главы европейской дипломатии. Об этой возможности говорили несколько месяцев: высокопоставленные европейские чиновники ожидали, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержит кандидатуру Каллас. Однако не все верят, что у нее есть шанс, отмечало Politico.

Официальный представитель ЕС заявил изданию, что идею сделать Каллас главным дипломатом Евросоюза «чувствительно» воспринимают в некоторых европейских столицах.

По его мнению, Франция и Германия вряд ли согласятся на ее назначение - по тем же причинам, по которым она не подходила на роль генсека НАТО.

«Неужели мы дадим такую должностью тому, кто любит есть русских на завтрак?» - отметил дипломат.

Каллас в ответ опубликовала фото чашки с чаем и тарелки с мюсли и голубикой.