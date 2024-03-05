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СМИ: союзники теряют доверие к Германии

В начале марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Из-за этой утечки перед союзниками Германии встал вопрос, могут ли они действительно положиться на Берлин или Германия представляет собой угрозу «с учетом дыр в аппарате ее безопасности», пишет Handelsblatt.

Издание отмечает, что это не первый провал немецких служб безопасности. Еще 2018 году горное ведомство города Штральзунд опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода «Северный поток-2».

Недавно выяснилось, что в документе была информация Минобороны Германии под грифом VS-NfD - секретные данные, предназначенные только для служебного пользования. Эти данные, в частности, содержали информацию о районах действия подлодок НАТО и количестве оружия на них. Эксперт по работе спецслужб Петер Нойман предупредил, что союзники могут отрезать Берлин от информационных потоков, если решат, что секретная информация может быть перехвачена Россией.

От Берлина потребовали усилить меры безопасности

Некоторые союзники Германии призвали Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации после того, как Россия перехватила «деликатные дискуссии о помощи Украине», сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет об утечке переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших передачу Киеву ракет Taurus.

Официальные лица стран НАТО выразили обеспокоенность по поводу небрежного отношения военных к оперативной безопасности. Офицеры использовали для разговора коммерческую незашифрованную платформу WebEx. Один из чиновников альянса заявил Bloomberg, что не ожидал этого от опытных военных.

Пчеловоды и недовольные Украиной фермеры проведут акцию в Варшаве

В Варшаве пройдет масштабная акция протеста, в которой примут участие фермеры, перевозчики, шахтеры, лесопромышленники, охотники и даже пчеловоды. Однако на основной элемент фермерских протестов - въезд тракторов в центр столицы - организаторы демонстрации разрешения не получили, пишет газета Wiadomości.

Польские фермеры и перевозчики недовольны недобросовестной, по их мнению, конкуренцией с украинскими коллегами. Другие участники протеста выступают против «зеленого» курса ЕС. По оценкам организаторов, в акции примут участие от 80 тысяч до ста тысяч человек.

Что больше всего пугает Запад

Одна из ведущих европейских газет недавно написала, что «европейской политикой теперь движет страх». Заголовки (вроде «Элиты Германии в ужасе») звучат тревожно, а британский премьер-министр созывает экстренную пресс-конференцию, чтобы предупредить о «демократии под угрозой» из-за «экстремизма» накануне победы лидера Партии рабочих Британии Джорджа Галлоуэя на дополнительных выборах в британский парламент, пишет Al Mayadeen.

В первую очередь страх направлен вовне, в сторону утверждения, что все это каким-то образом является «делом России». Еще больше это подогревается заявлениями об «имперских устремлениях» Москвы. Однако доказательств этому нет никаких, подчеркивает Al Mayadeen.

По версии портала, что больше всего пугает Запад, так это череда поражений, нанесенных украинским войскам. ЕС слишком много инвестировал в свой украинский проект и теперь видит, как он быстро рушится, подчеркивает Al Mayadeen. Издание считает, что события в секторе Газа и на Украине разрушают давние структуры политического контроля над властью в ЕС и США, поэтому Европу и охватывают «страх и отчаяние».

Yle: российские владельцы стадиона в Финляндии просрочили плату за землю

Портал Yle сообщил, что российские владельцы финского стадиона Helsinki Hall не оплатили аренду земли. Представитель мэрии Хельсинки Сами Хаапанен заявил, что арендную плату требовалось внести к началу марта 2024 года. Плата за землю выставляется ежегодно четырьмя частями. Один взнос составляет около 102 000 евро, плата за год - почти 410 000 евро. Как отмечает Yle, просрочка уже однажды возникала, но затем плату внесли.