Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что причиной скандальной утечки разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост стало подключение одного из участников по незащищенному соединению. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, в том числе главы отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе, в ходе которого обсуждалась атака на Крымский мост с помощью ракет Taurus.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация расшифрованных переговоров является «частью информационной войны России», а военачальники обсуждали лишь теоретические сценарии.

Сегодня Борис Писториус отметил, что утечка разговора офицеров о ракетах Taurus произошла не из-за взлома систем связи. Она стала возможна из-за того, что один из участников подключился по незащищенному соединению.