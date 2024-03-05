Масштабное празднование русской Масленицы впервые состоится в Китае

Первое масштабное празднование русской Масленицы пройдет в выставочном центре в Пекине 15 марта, в Сиане — 17 марта. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

© Вечерняя Москва

Мероприятия приурочены к годам культуры России и Китая. На праздничных концертах в Пекине и Сиане выступят ансамбль казачьей песни «Криница», Московский казачий хор и ансамбль «Коробейник».

— Посетители праздника познакомятся с традицией народных гуляний и смогут на себе почувствовать атмосферу веселья и чревоугодия, которая предшествует православному Великому посту, — рассказал Титов.

На праздничных площадках будут продаваться блины и другие масленичные угощения. Также запланировано выступление скоморохов, певцов и казаков, которые продемонстрируют искусство открывания бутылки шампанского при помощи сабли, говорится на сайте российской части комитета.