Глава МИД ФРГ Анналена Бербок начала турне по Балканам, чтобы «закрыть фланги, которые Россия может использовать для своей политики». Однако в регионе растет раздражение из-за затягивания интеграции в ЕС на фоне внимания, оказываемого Украине и Молдавии, пишет Berliner Zeitung.

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Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюзе. В ЕС неоднократно признавали, что оно было призвано поддержать Киев и Кишинев «в противостоянии с Москвой». При этом Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, а Сербия - с 2012 года.

«Европейский Союз расчистил путь для переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Нередко в разговорах с выходцами с Западных Балкан можно услышать обвинения в «двойных стандартах»», - отмечает немецкое издание.

В регионе все больше заметно раздражение из-за того, что после десятилетия интеграционных процессов в Брюсселе все внимание уделено Украине и Молдавии.

Последствия провала такой политики особенно остро ощущаются в Черногории. Перед страной стояла цель вступить в ЕС в 2025 году, но, несмотря на все успехи в реформировании законодательства, она была перенесена на 2028-й, что резко повлияло на проведение реформ, отмечают эксперты.

«Страна сейчас не показывает прогресса в вопросах верховенства закона, а также в сфере коррупции и организованной преступности», - констатировали аналитики.

А в Сербии и Македонии заметно распространение пророссийских настроений. Таким образом, на фоне слабости западного руководства «другие игроки прощупывают свои возможности», подчеркнуло издание.