СМИ: Балканы разочарованы политикой ЕС

Berliner Zeitung: Балканы разочарованы политикой ЕС
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок начала турне по Балканам, чтобы «закрыть фланги, которые Россия может использовать для своей политики». Однако в регионе растет раздражение из-за затягивания интеграции в ЕС на фоне внимания, оказываемого Украине и Молдавии, пишет Berliner Zeitung.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюзе. В ЕС неоднократно признавали, что оно было призвано поддержать Киев и Кишинев «в противостоянии с Москвой». При этом Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, а Сербия - с 2012 года.
«Европейский Союз расчистил путь для переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Нередко в разговорах с выходцами с Западных Балкан можно услышать обвинения в «двойных стандартах»», - отмечает немецкое издание.
В регионе все больше заметно раздражение из-за того, что после десятилетия интеграционных процессов в Брюсселе все внимание уделено Украине и Молдавии.
Последствия провала такой политики особенно остро ощущаются в Черногории. Перед страной стояла цель вступить в ЕС в 2025 году, но, несмотря на все успехи в реформировании законодательства, она была перенесена на 2028-й, что резко повлияло на проведение реформ, отмечают эксперты.
«Страна сейчас не показывает прогресса в вопросах верховенства закона, а также в сфере коррупции и организованной преступности», - констатировали аналитики.
А в Сербии и Македонии заметно распространение пророссийских настроений. Таким образом, на фоне слабости западного руководства «другие игроки прощупывают свои возможности», подчеркнуло издание.
Журналисты также задались вопросом, понимает ли Бербок, что «часы тикают против нее».