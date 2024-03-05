Маск заявил, что политика Байдена может привести к повторению 11 сентября

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что действующая администрация Джо Байдена создает угрозу национальной безопасности своей миграционной политикой, которая «закладывает основу для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Эта администрация [президента Джо Байдена] одновременно импортирует избирателей и создает угрозу национальной безопасности из-за не прошедших проверку нелегальных иммигрантов», — написал Маск.

По его словам, «весьма вероятно, что закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября».

«Это всего лишь вопрос времени», — уточнил миллиардер.

До этого Маск назвал Соединенные Штаты приютом для самых опасных преступников со всего мира.

Маск ранее уже критиковал администрацию президента Байдена за ее поддержку нелегальной миграции, утверждая, что вместо защиты границ администрация «расстилает красную дорожку». Бизнесмен указал, что поддержит законную иммиграцию, но выступает против того, чтобы большое количество непроверенных людей переполняло Америку.

Илон Маск отметил, что возможность пересечь южную границу США и запросить убежище, предъявив документы личности из любой страны, превратила Америку в убежище для опасных преступников. В последние месяцы США столкнулись с рекордным уровнем нелегальной миграции: в декабре прошлого года было зафиксировано 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало наивысшим показателем за один месяц.