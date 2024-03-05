Предприниматель Илон Маск заявил, что «закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября». Об этом он написал в своем Twitter (Х) после того, как администрация президента США Джо Байдена признала, что прибытие 320 тысяч нелегальных мигрантов в страну создает «уязвимые места» в национальной безопасности.

Весьма вероятно, что закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября . Это просто вопрос времени, — написал Маск.

До Илон Маск обвинил президента Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции. По мнению миллиардера, Байден надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах, фактически разрушив устоявшуюся двухпартийную политическую систему. Ранее Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих президентских выборах в США.