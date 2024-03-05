В парламенте Азербайджана предложили провести военную операцию в Армении

«Армения готовится к войне против Азербайджана с реваншистскими мыслями. (...) Мы пойдем до конца. Мы не сдадимся никакой силе. Пока Армения не имеет тяжелого вооружения, мы должны провести военную операцию и объединить восемь оккупированных сел со своими землями», — цитируются в публикации слова парламентария.