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В ФРГ сообщили об усилении мер по борьбе со шпионажем после перехвата беседы офицеров

Власти Германии усилили меры противодействия шпионажу и дезинформации после публикации записи разговора офицеров Бундесвера, во время которого обсуждается атака на Крымский мост. Об этом сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер медиагруппе Funke.

В ФРГ сообщили об усилении мер по борьбе со шпионажем
© globallookpress.com

"Мы усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и реагируем в постоянном режиме на развитие ситуации", - сказала министр. "Отдел контрразведки в Федеральном ведомстве по охране конституции (BfV - прим. ТАСС) значительно усилен в кадровом и техническом плане", - добавила она.

Фезер утверждала, что основным направлением работы BfV сейчас является борьба с деятельностью российской разведки. Глава МВД обвинила Москву в попытках якобы дискредитировать Германию, манипулировать общественным мнением в ФРГ и внести раскол в германское общество.

4 марта МИД России объявил послу ФРГ в Москве Александеру Ламбсдорфу демарш и потребовал разъяснений в связи с разговором офицеров Бундесвера об атаках по территории России.

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