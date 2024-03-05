В ФРГ сообщили об усилении мер по борьбе со шпионажем

"Мы усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и реагируем в постоянном режиме на развитие ситуации", - сказала министр. "Отдел контрразведки в Федеральном ведомстве по охране конституции (BfV - прим. ТАСС) значительно усилен в кадровом и техническом плане", - добавила она.