МИД КНР обратился с призывом к Филиппинам

«Филиппинская сторона в очередной раз нарушила свои обязательства перед Китаем и устроила посягательства на права [Китая] и провокации в водах рифа Жэньай. Китай вновь призывает Филиппины прекратить нарушения и провокации на море и не предпринимать никаких действий, которые могут осложнить ситуацию», — отметила дипломат.