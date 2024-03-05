В США начался ключевой день для номинации Трампа и Байдена на выборы

В США начался «супервторник», являющийся ключевым днем для будущей номинации экс-президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена на президентские выборы. Об этом сообщает CBS News.

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«Супервторник» — день, в который проходят праймериз в самом большом количестве американских штатов. По итогу дня разыгрывается более трети делегатов в Республиканской и Демократической партиях. Избранные делегаты голосуют за кандидата на номинацию от партии в ходе партийного съезда, которых проходит летом. В этом году конвент республиканцев пройдет в июле в Милуоки, а у демократов в августе в Чикаго.

Голосование в «супервторник» состоится в пятнадцати штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Также голосование пройдет на территории Американского Самоа.

На данный момент Трамп является лидером на выдвижение от Республиканской партии. Сейчас он располагает 276 делегатами, а для гарантированного выдвижения ему необходимо 1 215 голосов делегатов. Байден располагает 206 делегатами и для номинации ему необходимо набрать 1 968 голосов. Оба политика по итогам «супервторника» этого года могут окончательно стать неоспоримыми лидерами на выдвижение от своих партий.