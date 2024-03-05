США активизировали призывы к Израилю о прекращении огня в Газе

Администрация президента США Джо Байдена активизировала требования к Израилю о временном прекращении огня в секторе Газы и увеличению объемов гуманитарной помощи населению. Об этом сообщает The Hill.

«И Байден, и вице-президент Харрис в последние дни призывали к «немедленному» прекращению огня», — пишут журналисты.

По данным издания, между Вашингтоном и Тель-Авивом есть признаки разногласий, особенно когда речь идет об увеличении объемов гуманитарной помощи в секторе Газа.

Вице-президент США Камала Харрис во время выступления в штате Алабама 3 марта назвала ситуацию «гуманитарной катастрофой». Она подчеркнула, что власти Израиля должны предпринять больше усилий и увеличить поток гуманитарной помощи.

В Вашингтоне вице-президент встретилась с членом военного кабинета Израиля Бени Ганцем. Они обсудил необходимость достижения соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложниках.

Кроме того Харрис призвала палестинское радикальное движение ХАМАС принять предложенные условия, согласно которым освобождение пленников приведет к незамедлительному прекращению огня на шесть недель и поможет увеличить объем гумпомощи по всей Газе.

C 3 марта в Каире проходят переговоры с участием представителей Египта, Катара, США, а также ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. На последней встрече было предложено ввести недельное перемирие в анклаве ради освобождения пожилых заложников