Мадуро осудил бездействие МУС перед лицом геноцида в Газе

Президент Венесуэлы осудил бездействие МУС перед лицом геноцида в Газе
Международный уголовный суд (МУС) находится под управлением западной империи, бездействует и является пособником геноцида палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión.
"МУС мог бы остановить геноцид палестинцев, но бездействует, потому что находится в руках глобальной империи Запада: США и Европы", - указал президент.
По его мнению, суд "замалчивает уничтожение Израилем палестинского народа" и становится "пособником геноцида".
"Истребление, апартеид, геноцид со стороны Израиля и [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху необходимо остановить и подвергнуть суду", - указал венесуэльский лидер.
Президент также осудил решение МУС продолжить расследование якобы совершенных в Венесуэле преступлений против человечности.
"Венесуэла не признает судебного колониализма, когда весь мир ставит под сомнение работу судебных органов, закрывающих глаза на геноцид в Газе", - заявил Мадуро.