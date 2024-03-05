$91.35+0.0299.11+0.38
Войти в почту

Президент Венесуэлы осудил бездействие МУС перед лицом геноцида в Газе

Международный уголовный суд (МУС) находится под управлением западной империи, бездействует и является пособником геноцида палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро осудил бездействие МУС перед лицом геноцида в Газе
© РИА Новости

"МУС мог бы остановить геноцид палестинцев, но бездействует, потому что находится в руках глобальной империи Запада: США и Европы", - указал президент.

По его мнению, суд "замалчивает уничтожение Израилем палестинского народа" и становится "пособником геноцида".

"Истребление, апартеид, геноцид со стороны Израиля и [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху необходимо остановить и подвергнуть суду", - указал венесуэльский лидер.

Президент также осудил решение МУС продолжить расследование якобы совершенных в Венесуэле преступлений против человечности.

"Венесуэла не признает судебного колониализма, когда весь мир ставит под сомнение работу судебных органов, закрывающих глаза на геноцид в Газе", - заявил Мадуро.

В мире
Николас Мадуро
Газа
Венесуэла Боливарианская Республика