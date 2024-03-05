Пока вы спали: решение суда США по делу Трампа и возможный сценарий нападения на РФ

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ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз

В США власти отдельных штатов не могут решать судьбу экс-президента Дональда Трампа на федеральных выборах на пост главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Верховного суда.

Там заявили, что штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти.

При этом, согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию 3 в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских.

Минобороны озвучило возможный сценарий нападения на Россию

Министерство обороны России заявило о возможном сценарии нападения на страну, сообщает «Лента.ру».

Против РФ могут развернуть как наземную, так и воздушно-морскую операцию. В настоящее время иностранные специалисты стремятся создать объединенные оперативные формирования, чтобы в кратчайшие сроки атаковать административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру и нанести комплексное поражение.

В этом случае наиболее вероятны воздушно-наземные и воздушно-морские кампании.

США ждет судьба Римской империи, заявил Такер Карлсон

Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского журналиста Такера Карлсона.

По его словам, к краху приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан.

Страну наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона, с момента вступления в должность президента Джо Байдена, указал журналист.

Бербок прокомментировала возможные поставки Taurus Украине

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок прокомментировала возможность поставок ракет Taurus Украине, сообщает РИА Новости.

Глава МИД заявила о необходимости тщательно изучить на основе международного права все доступные средства.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — заявила министр.

В Одессе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы, сообщили местные СМИ

В Одессе четвертый раз за ночь прозвучали взрывы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о первых взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Позднее стало известно о еще двух взрывах.