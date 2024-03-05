Политолог оценил вероятность отправки французских военных на Украину

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что французские генералы откажутся воевать на Украине. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Бондаренко заявил о противостоянии французских генералов президенту страны Эммануэлю Макрону и подчеркнул, что подобный конфликт существует давно. Поэтому он исключил отправку военных Франции на Украину.

«Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет <...> обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона», — отметил эксперт.

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. После волны критики он подчеркнул, что его заявления взвешенны и продуманны.