Юристы обвинили Австралию в поддержке геноцида в Газе

Ведущие австралийские юристы обратились в Международный уголовный суд (МУС) с иском против правительства Австралии , некоторых государственных служащих и лидеров оппозиции, обвинив их в соучастии в преступлениях Израиля в секторе Газа. Соответствующее письмо (имеется в распоряжении ТАСС) было направлено в канцелярию МУС.

"Правительство Австралии, ряд депутатов федерального парламента и высокопоставленные должностные лица не смогли предотвратить геноцид, совершаемый Израилем против палестинцев в Газе , или отреагировать на него должным образом, а потому стали соучастниками этого преступления", - сказано в документе.

"Я не думаю, что мирному урегулированию способствует дезинформация о том, что происходит [в Палестине]. Правительство Австралии продолжит придерживаться своей позиции", - сказал он.

Римский статут - международный договор, учредивший МУС и являющийся его уставом. В полномочия суда входит преследование лиц, несущих ответственность за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессию. Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные после 1 июля 2002 года на территории государства - участника Римского статута, и на граждан этих государств на территории любой другой страны. Если государство, на территории которого произошло преступление, не является участником статута или его граждане подозреваются в тяжких преступлениях, мандат на начало уголовного преследования может выдать СБ ООН. Израиль не является участником Римского статута. До 2002 года он был таковым, но отозвал свою подпись.