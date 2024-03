Трамп побеждает на кокусах в еще одном штате

Экс-президент США Дональд Трамп побеждает на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штате Северная Дакота. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times .

Победу Трампа прогнозируют ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, The New York Times, телекомпании ABC, CNN и NBC.