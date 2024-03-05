Во Франции раскритиковали Зеленского из-за пропажи 16 млрд евро для Украины
Во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился бесследной пропаже 16 миллиардов евро из финансовой помощи Украине от Европейского союза, сообщает РИА Новости.
«О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что «16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <..> так и не были получены»! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!», — отметил парламентарий.
По его словам, пропавшие по пути в Киев средства могли бы пойти на субсидии для фермеров и развитие больниц в Евросоюзе.
4 марта глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна так и не получила обещанную ЕС в 2022 году помощь в размере 16 миллиардов евро. Он отметил, что не знает, на что были потрачены эти деньги.
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