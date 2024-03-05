Во Франции раскритиковали Зеленского из-за пропажи 16 млрд евро для Украины

«О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что «16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <..> так и не были получены»! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!», — отметил парламентарий.

По его словам, пропавшие по пути в Киев средства могли бы пойти на субсидии для фермеров и развитие больниц в Евросоюзе.

4 марта глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна так и не получила обещанную ЕС в 2022 году помощь в размере 16 миллиардов евро. Он отметил, что не знает, на что были потрачены эти деньги.