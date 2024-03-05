Трамп рассказал об отношениях с Путиным

Трамп заявил, что во время президентства у него были хорошие отношения с Путиным
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него во время его президентского срока были хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
"У меня были очень хорошие отношения с Путиным", - сказал Трамп, выступая в штате Флорида.
Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.
При этом бывший глава США подчеркнул, что конфликта на Украине никогда бы не было, если бы президентом страны был он.
Ранее Трамп заявил, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они добились успехов.
Бывший глава американской администрации в своих публичных выступлениях неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, однако не раскрывал своего видения пути достижения мира в этом конфликте.