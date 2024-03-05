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Такер Карлсон предсказал США судьбу Римской империи

Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского журналиста Такера Карлсона.

Такер Карлсон предсказал США судьбу Римской империи
© ТАСС

По его словам, к краху приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность служить в армии для не имеющих американское гражданство. Журналист указал, что в римской армии и ее легионах «доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан».

Карлсон напомнил, что с момента вступления в должность президента Джо Байдена США наводнили десятки миллионов нелегалов. По неофициальной статистике, речь идет как минимум о 7,2 млн человек. Количество нелегалов превышает население 32 штатов.

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Также журналист осудил инициативу одного из американских конгрессменов закрепить законодательно возможность для мигрантов получить гражданство после службы в армии.

В декабре 2023 года пограничники в США зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений американской границы, что стало крупнейшим количеством за один месяц. Рекордное число нелегалов фиксируется три года, пока США управляет Байден.

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