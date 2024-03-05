Такер Карлсон предсказал США судьбу Римской империи

Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского журналиста Такера Карлсона.

По его словам, к краху приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность служить в армии для не имеющих американское гражданство. Журналист указал, что в римской армии и ее легионах «доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан».

Карлсон напомнил, что с момента вступления в должность президента Джо Байдена США наводнили десятки миллионов нелегалов. По неофициальной статистике, речь идет как минимум о 7,2 млн человек. Количество нелегалов превышает население 32 штатов.

Также журналист осудил инициативу одного из американских конгрессменов закрепить законодательно возможность для мигрантов получить гражданство после службы в армии.