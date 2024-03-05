Администрацию Байдена обвинили в желании уничтожить США

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор уличил администрацию президента США Джо Байдена в желании уничтожить страну своей миграционной политикой. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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В разговоре Макгрегор привел выражение времен войны во Вьетнаме, гласящее: «чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить». По мнению экс-советника Пентагона, в этом заключается нынешний план Вашингтона.