Bloomberg: утечка разговора военных привела к конфликту между Берлином и союзниками

Скандал с «утечкой» разговора немецких офицеров о планировании в интересах Киева операций против России возродил конфликт между Германией и союзниками по поводу поставок новых вооружений Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, пишет, что инцидент «возродил конфликт» между Берлином и ее союзниками по поводу поставок оружия и вызвал раздражение во Франции и в Великобритании. Теперь союзники призывают ФРГ ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации.