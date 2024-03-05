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Bloomberg: утечка разговора военных привела к конфликту между Берлином и союзниками

Скандал с «утечкой» разговора немецких офицеров о планировании в интересах Киева операций против России возродил конфликт между Германией и союзниками по поводу поставок новых вооружений Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg: утечка разговора военных привела к конфликту между Берлином и союзниками
© РИА Новости

Агентство, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, пишет, что инцидент «возродил конфликт» между Берлином и ее союзниками по поводу поставок оружия и вызвал раздражение во Франции и в Великобритании. Теперь союзники призывают ФРГ ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации.

Ранее в американской администрации заявили, что Запад сохраняет единство и после скандала с утечкой разговора офицеров.

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