В Конго начались ожесточенные бои между армией и повстанцами

В Демократической Республике Конго после нескольких дней затишья возобновились ожесточенные бои между войсками правительства и повстанцами из группировки «Движение 23 марта» (М23), сообщает «Ура.ру» со ссылкой на местную радиостанцию Okapi.

Бои 4 марта длились весь день. Эпицентрами столкновения стали окрестности города Ньянзале и участок автотрассы в районе Мабенга. В столкновениях используется тяжелое вооружение. Из зон боевых действий бегут местные жители. В результате обстрелов погибли 15 гражданских лиц.

Повстанцы М23 активизировали боевые действия на территории Республики в 2021 году. Им удалось захватить несколько населенных пунктов. В настоящее время они подходят к городу Гома с населением в 2 млн человек. К северу от населенного пункта расположены основные базы М23.