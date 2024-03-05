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В Минске зафиксированы факты вербовки белорусов для совершения терактов в РФ

Белорусских граждан с помощью интернета пытаются завербовать спецслужбы нескольких иностранных государств. Они делают это, чтобы совершать теракты в России чужими руками, заявил начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Ананенко.

В Минске рассказали о вербовке белорусов для совершения терактов в РФ
© ТАСС

«Спецслужбы других государств — украинские спецслужбы, польские — используют наших граждан для совершения преступлений как на территории Республики Беларусь, так и в большей степени на территории Российской Федерации», — рассказал Ананеноко телеканалу СТВ. Поиски и вербовка ведутся через интернет.

По словам представителя МВД, спецслужбы других государств дают гражданам Белоруссии определенные задания, после чего они выезжают исполнять теракты. Целью вербовщиков, в основном, являются железные дороги, предприятия и другие большие объекты.

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в Белоруссии зафиксировали резкую активизацию всех видов разведки спецслужб Запада. БелТА провацировалоподготовку терактов в отношении гособъектов и чиновников республики, передает телеканал 360.

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