Кирби объяснил отказ США комментировать утечку в ФРГ

Вашингтон не станет давать официальные комментарии по ситуации вокруг утечки разговора офицеров бундесвера с тем, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с Россией, рассказал представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в мировых СМИ появились публикации об утечке беседы немецких военачальников, в ходе которой офицеры обсудили удары по Крымскому мосту.

Ситуацию прокомментировали в Великобритании, ФРГ, ряде других стран. Российские официальные лица призвали Берлин дать официальный ответ по этому вопросу.

«Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России», — отметил Кирби.