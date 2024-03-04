Названа причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией

Причиной повреждения подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание, рассказал член правления эстонской энергетической компании Elering Рейго Кебья. Об этом пишет «Прайм».

По его данным, внутреннее короткое замыкание могло произойти в силу специфики геологического размещения кабеля.

Кебья пояснил, что перепад высот между откосом, где кабель начинает уходить в сторону моря, и уровнем моря составляет около 25–30 метров. Он добавил, что слои грунта в этом диапазоне сместились таким образом, что вызвали повреждение кабеля.

«Компания Elering отремонтирует кабель к концу августа», — пояснил энергетик.