Названа причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией
Причиной повреждения подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание, рассказал член правления эстонской энергетической компании Elering Рейго Кебья. Об этом пишет «Прайм».
По его данным, внутреннее короткое замыкание могло произойти в силу специфики геологического размещения кабеля.
Кебья пояснил, что перепад высот между откосом, где кабель начинает уходить в сторону моря, и уровнем моря составляет около 25–30 метров. Он добавил, что слои грунта в этом диапазоне сместились таким образом, что вызвали повреждение кабеля.
«Компания Elering отремонтирует кабель к концу августа», — пояснил энергетик.
Второй электрокабель EstLink 1 продолжает работу, уточнил он. Он добавил, что неисправность не поставила под угрозу работу электросистем двух стран.