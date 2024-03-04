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ЕС расширит санкции за дестабилизацию ситуации в Молдавии

Евросоюз может расширить список лиц, подвергшихся санкциям, если появятся конкретные доказательства о лицах или организациях, которые подрывают демократию и суверенитет Молдавии. Об этом заявил посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, передает «РИА Новости».

ЕС расширит санкции за дестабилизацию ситуации в Молдавии
© globallookpress.com

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести человек и одного юридического лица, которых обвинили в совершении действий, направленных на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии. В частности, под ограничения попали зампредседателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, экс-депутат парламента Мария Албот и гражданин России Дмитрий Милютин.

По словам Мажейкса, этот список может быть расширен, если будут установлены новые лица «подрывающие суверенитет и демократию Молдавии» и достигнут «консенсус на уровне стран ЕС по этому поводу».

«Это не то, что происходит каждый день, но подобная вероятность существует», — добавил посол.

Также Мажейкс уточнил, что санкции Евросоюза против граждан Молдавии предусматривают замораживание финансовых ресурсов и запрет на поездки.

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