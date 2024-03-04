Постпреда при ООН отозвали для консультаций из-за доклада о ХАМАС

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан отозван из Нью-Йорка для консультаций. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац, объяснив это решение "попытками замолчать" в ООН доклад о сексуальном насилии со стороны вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.