В Израиле заявили, что постпреда при ООН отозвали для консультаций из-за доклада о ХАМАС
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан отозван из Нью-Йорка для консультаций. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац, объяснив это решение "попытками замолчать" в ООН доклад о сексуальном насилии со стороны вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
"Я дал указание нашему послу в ООН Гиладу Эрдану вернуться Израиль для незамедлительных консультаций по поводу попытки замолчать серьезный доклад в ООН о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС и его сообщниками 7 октября", - написал Кац в X.