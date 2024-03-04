В ЕС назвали причины отказа от встречи с Лавровым перед выборами
Послы стран Евросоюза отклонили предложение о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «из-за низкого уровня доверия», рассказали в постпредстве ЕС. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу представительства.
В постпредстве ЕС заметили, что послы были приглашены, но «без каких-либо предложений по повестке дня».
Вместе с тем, заметили в пресс-службе, на фоне текущей повестки, а также в связи с тем, что в ЕС уровень доверия к РФ упал до крайне низких значений после ввода российских войск на Украину, послы приняли решение отклонить приглашение.
«Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — отметили в постпредстве ЕС.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что посольства стран ЕС готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента РФ.
Он пояснил, что после получения информации о деятельности дипмиссий принял решение вызвать дипломатов для беседы.
Министр заметил, что из лучших побуждений намеревался посоветовать послам отказаться от подобных действий. Вместе с тем, добавил он, за два дня до встречи постпредство ЕС прислало ноту об отказе от визита в МИД.