В ЕС назвали причины отказа от встречи с Лавровым перед выборами

Послы стран Евросоюза отклонили предложение о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «из-за низкого уровня доверия», рассказали в постпредстве ЕС. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу представительства.

В постпредстве ЕС заметили, что послы были приглашены, но «без каких-либо предложений по повестке дня».

Вместе с тем, заметили в пресс-службе, на фоне текущей повестки, а также в связи с тем, что в ЕС уровень доверия к РФ упал до крайне низких значений после ввода российских войск на Украину, послы приняли решение отклонить приглашение.

«Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — отметили в постпредстве ЕС.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что посольства стран ЕС готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента РФ.

Он пояснил, что после получения информации о деятельности дипмиссий принял решение вызвать дипломатов для беседы.