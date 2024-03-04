Германия обвинила Россию в гибридной атаке после утечки из бундесвера

Министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал утечку беседы офицеров бундесвера тревожным сигналом для ФРГ, который показал уязвимость перед российскими спецслужбами. Он также обвинил Россию в гибридной атаке и указал, что в опубликованных разговорах отсутствовала критическая информация. Об этом сообщает Reuters.