Верховный суд  США допустил Трампа до праймериз в Колорадо

Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского главу Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты, которое состоится в регионе 5 марта. Об этом сообщает «РИА Новости»

Напомним, что отстранить Трампа от праймериз также пытаются в штатах Мэн и Иллинойс. В качестве основания указывается его причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года с целью срыва утверждения конгрессом победы соперника-демократа Джо Байдена. Трамп выступает против своей дисквалификации и уже дошел в этих попытках до федерального верховного суда, который пока не вынес решения по этому вопросу.