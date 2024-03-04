Макрон: Париж пока не рассматривает отправку солдат на Украину
Франция в ближайшей перспективе не планирует направлять военнослужащих на Украину, рассказал президент республики Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
В понедельник, 26 февраля, в Париже прошел саммит представителей 26 стран Евросоюза и НАТО по украинской ситуации. Участники встречи обсудили возможную отправку войск альянса на Украину. Глава Франции в ходе дискуссии заявил, что такая мера не исключается.
«Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», — пояснил Макрон.
Президент заметил, что на саммите был достигнут консенсус по ряду вопросов. В частности, участники встречи договорились о взаимодействии в операциях по разминированию территории Украины, совместном производстве военных средств для ВСУ, содействии безопасности стран Балтии и Молдавии.