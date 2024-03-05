Верховный суд США принял решение по вопросу о допуске Трампа к праймериз

ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз
Власти отдельных штатов не могут решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах на пост главы государства. Такое решение вынес Верховный суд США.
— Это дело ставит вопрос о том, могут ли штаты в дополнение к полномочиям конгресса применять секцию 3 14-й поправки к конституции. Мы заключаем, что штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти. Но согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию 3 в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских, — цитирует РИА Новости постановление Верховного суда США.
Верховный суд США накануне отклонил решение суда Колорадо не допускать экс-президента Дональда Трампа до предварительных выборов.
По результатам праймериз в округе Колумбия бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обошла Дональда Трампа в предвыборной гонке. Ее отрыв от конкурента составил 33 процента, таким образом, Хейли стала абсолютным лидером в столичном округе. Сможет ли она обойти Трампа в президентских выборах и о каком тайном подтексте говорит подобный исход недавнего праймериз, выясняла «Вечерняя Москва».