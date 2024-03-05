Верховный суд США принял решение по вопросу о допуске Трампа к праймериз

— Это дело ставит вопрос о том, могут ли штаты в дополнение к полномочиям конгресса применять секцию 3 14-й поправки к конституции. Мы заключаем, что штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти. Но согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию 3 в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских, — цитирует РИА Новости постановление Верховного суда США.