Стало известно, где служил завербованный ЦРУ испанский шпион

Центральное разведывательное управление (ЦРУ), несмотря на сотрудничество с Испанией, завербовало в Национальном разведывательном центре королевства двух агентов. Один из них был главой российского отдела испанской разведки, пишет обозреватель Мигель Гонсалес в статье для El País.

По его данным, кадровый офицер ВМФ Испании был вне подозрений на протяжении многих лет, считался видным аналитиком.

«Бывший моряк, ветеран-агент, которому более 50 лет, единственный из двоих задержанных остается в предварительном заключении, поскольку второй, его подчиненный, по предъявленным обвинениям был условно освобожден», — пояснил автор статьи.

Обозреватель напомнил, что главу отдела арестовали в сентябре 2023 года. Следствие выяснило, что через него США стремились узнать, какие именно связи Испания поддерживает с Россией.