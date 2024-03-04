В Вашингтоне, округ Колумбия, совершенно иные настроения. Как правило, во всех странах мира столицы и крупные города живут одной жизнью, а глубинка – другой, там иначе воспринимают ситуацию. В крупных городах обычно пытаются проголосовать не за традиционного консерватора, а за кандидата, который более либерален… Понятно, что даже в самой Республиканской партии к Трампу относятся по-разному. Одни представители партии его ненавидят и считают несистемным политиком, чуть ли не «разрушителем», а другие, наоборот, смотрят на него как на спасителя Америки. Однако все они понимают, что другого кандидата, подобного Трампу, у партии нет. Поэтому я полагаю, что Трамп еще может проиграть [праймериз] в каких-то штатах, но кардинально это ситуацию не поменяет, поскольку сами республиканцы желают видеть на посту президента США все-таки белого мужчину, а не женщину, да еще и «цветную». Кроме того, многие республиканцы рассматривают Хейли как засланного демократами «казачка», чья цель заключается в том, чтобы расколоть их электорат.

Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист