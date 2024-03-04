Американист оценил шансы Никки Хейли в предвыборной гонке с Дональдом Трампом
Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал победу бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли на праймериз республиканцев в Вашингтоне, округ Колумбия, а также оценил ее шансы в предвыборной гонке с другим представителем партии - Дональдом Трампом.
Согласно результатам центра Decision Desk, Хейли выиграла предварительные выборы в округе, набрав 62,8 процента голосов против 33,3 процента у Трампа. Это ее первая первичная победа в избирательном цикле 2024 года, и она пришла как раз перед решающими праймериз в Супервторник, 5 марта, сообщает The Hill. Благодаря своей победе бывший посол ООН получил 19 делегатов Республиканской партии, что далеко от необходимых 1215 делегатов для обеспечения выдвижения кандидата от партии на выборах президента. Трамп же выиграл каждый из первых шести праймериз.
В Вашингтоне, округ Колумбия, совершенно иные настроения. Как правило, во всех странах мира столицы и крупные города живут одной жизнью, а глубинка – другой, там иначе воспринимают ситуацию. В крупных городах обычно пытаются проголосовать не за традиционного консерватора, а за кандидата, который более либерален… Понятно, что даже в самой Республиканской партии к Трампу относятся по-разному. Одни представители партии его ненавидят и считают несистемным политиком, чуть ли не «разрушителем», а другие, наоборот, смотрят на него как на спасителя Америки. Однако все они понимают, что другого кандидата, подобного Трампу, у партии нет. Поэтому я полагаю, что Трамп еще может проиграть [праймериз] в каких-то штатах, но кардинально это ситуацию не поменяет, поскольку сами республиканцы желают видеть на посту президента США все-таки белого мужчину, а не женщину, да еще и «цветную». Кроме того, многие республиканцы рассматривают Хейли как засланного демократами «казачка», чья цель заключается в том, чтобы расколоть их электорат.Константин БлохинВедущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист
Согласно последним опросам общественного мнения, Трамп пользуется наибольшей поддержкой среди жителей США, подчеркнул специалист.
«Так что даже если Хейли одержит победу на праймериз еще в нескольких штатах, то эта ситуация вряд ли как-то отразится на Трампе. Победа в Вашингтоне – это просто приятный бонус для Никки Хейли, трамписты не рассматривают ее как серьезного конкурента», - подчеркнул собеседник.
Трампа в качестве следующего президента США видят не только его сторонники внутри страны, но и некоторые его оппоненты, а также представители европейской бюрократии. Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее допустил изменение вектора американской внешней политики, имея ввиду победу Трампа на президентских выборах, отметил Блохин.
«Поэтому возможности Никки Хейли крайне незначительны, на нее никто особо не ставит. Но мы еще посмотрим на развитие ситуации», - заключил американист.
В предвыборном штабе Трампа ранее назвали выигрыш Хейли в Вашингтоне «победой королевы болота».