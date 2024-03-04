В Молдавии голосование на выборах президента РФ пройдет только в посольстве
Российские граждане, проживающие в Молдавии, смогут проголосовать 17 марта на выборах президента РФ только в консульском отделе посольства России в Кишиневе.
"Российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Республике Молдова, могут проголосовать на избирательном участке № 8204, расположенном в консульском отделе посольства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ.
В нем отмечено, что досрочного и онлайн-голосования для российских граждан в Молдавии не предусмотрено.
Ранее посол РФ в Молдавии Олег Васнецов заявил в интервью ТАСС, что власти республики были проинформированы о намерении диппредставительства провести выборы президента России для постоянно проживающих в республике российских граждан еще три месяца назад. Однако МИД Молдавии дал разрешение на организацию голосования только на территории посольства РФ и заявил о неприемлемости открытия избирательных участков в Приднестровье.
На выборах президента России в марте 2018 года в Молдавии были открыты 27 избирательных участков. Три из них - на территории Молдавии, еще 24 - на территории Приднестровья, где проживает большая часть российских граждан.
Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду и проевропейской Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Тогда Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.