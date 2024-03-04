В Молдавии голосование на выборах президента РФ пройдет только в посольстве

Российские граждане, проживающие в Молдавии, смогут проголосовать 17 марта на выборах президента РФ только в консульском отделе посольства России в Кишиневе.

"Российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Республике Молдова, могут проголосовать на избирательном участке № 8204, расположенном в консульском отделе посольства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ.

В нем отмечено, что досрочного и онлайн-голосования для российских граждан в Молдавии не предусмотрено.

Ранее посол РФ в Молдавии Олег Васнецов заявил в интервью ТАСС, что власти республики были проинформированы о намерении диппредставительства провести выборы президента России для постоянно проживающих в республике российских граждан еще три месяца назад. Однако МИД Молдавии дал разрешение на организацию голосования только на территории посольства РФ и заявил о неприемлемости открытия избирательных участков в Приднестровье.

На выборах президента России в марте 2018 года в Молдавии были открыты 27 избирательных участков. Три из них - на территории Молдавии, еще 24 - на территории Приднестровья, где проживает большая часть российских граждан.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду и проевропейской Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Тогда Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры.